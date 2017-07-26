На Київщині легковик перекинувся на дах, є загиблі. ФОТО

На Київщині легковик перекинувся на дах, є загиблі. ФОТО

12:20 26.07.2017
  • На Київщині легковик перекинувся на дах, є загиблі. ФОТО
  • На Київщині легковик перекинувся на дах, є загиблі. ФОТО
  • На Київщині легковик перекинувся на дах, є загиблі. ФОТО

Сьогодні, о 06:40 годині, на автодорозі "Київ - Нові Яриловичі", поблизу м. Бровари, автомобіль "Lanos" намагався здійснити обгін по зеленим насадженням, що розділяє смуги руху.

Водій не впорався з керуванням і автомобіль вилетів з дороги, перекинувшись на дах.

Від отриманих тілесних ушкоджень водій, 37-річний житель Чернігівської області, загинув на місці події. В автівці також перебував пасажир, який на щастя, не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. З'ясовуються всі обставини ДТП.

Призначені відповідні експертизи. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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