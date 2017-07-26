На Київщині легковик перекинувся на дах, є загиблі. ФОТО

Сьогодні, о 06:40 годині, на автодорозі "Київ - Нові Яриловичі", поблизу м. Бровари, автомобіль "Lanos" намагався здійснити обгін по зеленим насадженням, що розділяє смуги руху.

Водій не впорався з керуванням і автомобіль вилетів з дороги, перекинувшись на дах.

Від отриманих тілесних ушкоджень водій, 37-річний житель Чернігівської області, загинув на місці події. В автівці також перебував пасажир, який на щастя, не постраждав.