У Дніпрі патрульні поліції затримали озброєного ножем грабіжника. ФОТО

Близько 2-ї години дня, спецлінії 102 надійшло повідомлення від жінки: «На мене щойно у Тонельній балці напав невідомий у масці.

Він погрожував ножем, забрав в мене мобільний телефон, ключі від будинку та побіг вбік Набережної Перемоги». Патрульний екіпаж одразу прибув на місце події і по гарячим слідам вирушив на пошуки ймовірного злочинця. Під час огляду прилеглої території охоронці порядку помітили невідомого, схожого за прикметами на підозрюваного. Той, побачивши патруль, став утікати вбік проспекту Праці.

Поліцейські кинулися навздогін. Під час втечі невідомий викинув вбік предмет схожий на ніж. На вимогу охоронців порядку зупинитися громадянин не реагував.