П’ятеро людей постраждали внаслідок страшної ДТП на Львівщині. ФОТО

П’ятеро людей постраждали внаслідок страшної ДТП на Львівщині. ФОТО

20:00 26.07.2017
  • П’ятеро людей постраждали внаслідок страшної ДТП на Львівщині. ФОТО
  • П’ятеро людей постраждали внаслідок страшної ДТП на Львівщині. ФОТО
  • П’ятеро людей постраждали внаслідок страшної ДТП на Львівщині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 18:45 на автодорозі Львів – Івано-Франківськ – Рогатин.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фіат Добло», 58-річний житель міста Ходорів, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Фольксваген ЛТ» під керуванням 30-річного мешканця одного з селищ Буського району.

Внаслідок автопригоди в реанімаційне відділення госпіталізовано пасажирку «Фіату», 52-річну мешканку Ходорова, з діагнозом «важка поєднана травма тіла, струс головного мозку, відкритий перелом правого плеча, закритий перелом ломної та сідничної кісток, закритий перелом правого стегна із зміщенням», а також пасажира «Фольксвагена», 24-річного мешканця Буська, з діагнозом «поєднана травма тіла, забій передньої черевної стінки, рвана скальпована рана правої п’ясткової ділянки».

Тілесні ушкодження також отримали обидва водії та пасажир «Фольксвагена», 27-річний мешканець Буська, у якого лікарі діагностували «забійну рану правої стопи, відкритий перелом правої променевої кістки, поверхневі рани тім’яної ділянки справа». Після надання медичної допомоги вони повернулися додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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