View the full image Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція Краматорська. ФОТО

За підозрою у вчиненні вбивства розшукується мешканець м. Краматорська Алмазов Руслан Євгенович, 13.02.1981 року народження.

Розшукуваний підозрюється у заподіянні насильницької смерті 31-річному чоловіку, тіло якого було виявлено 22 липня в одному з приватних будинків Каматорська.

Прикмети підозрюваного: зріст 170-172 см, повної статури, волосся світле, зачіска коротка.

Був одягнений: біла футболка «Найк», чорні шорти, шльопанці.

Якщо вам відомо місцезнаходження розшукуваного або ви володієте будь-якою інформацію щодо нього, прохання повідомити до поліції за телефоном 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області