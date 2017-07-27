На Луганщині котрабандист віз до Росію цілу машину каченят. ФОТО

За декілька метрів від державного кордону неподалік с. Розсипне Троїцького району співробітники мобільної групи протидії незаконному переміщенню товарів через державний кордон України ГУНП в Луганській області спільно з оперативниками Управління захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НПУ та співробітниками Державної фіскальної служби України зупинили автомобіль «ГАЗ 3302» під керуванням 31-річного мешканця с. Привілля.

Чоловік віз 6 180 каченят на приблизну суму 123 600 грн, яких він намагався переправити на територію РФ через державний кордон України поза пунктом пропуску без відповідного митного оформлення.

На місце події викликані співробітники Державної прикордонної служби України.

Вилучені каченята та автомобіль передані співробітникам фіскальної служби для прийняття рішення згідно чинного законодавства.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області