Вінницькі поліцейські затримали іноземців, які викрали людину. ФОТО

У Вінниці на площі Гагаріна оперативники управління карного розшуку Головного управління Нацполіції Вінниччини затримали трьох громадян Йорданії, які ще 16 липня викрали вінничанина начебто через його боргові зобов’язання.

Шляхом фізичного насилля та погроз вбивством, зловмисники вимагали за звільнення хлопця 40 000 доларів США.

У лютому 2017 року в м. Вінниці троє іноземців посадили 24-річного вінничанина у свій автомобіль «БМВ», заблокували двері та вивезли за межі міста. Погрожуючи ножем та фізичною розправою, зловмисники змусили потерпілого написати декілька розписок про отримання позики в розмірі 40 000 доларів США.

Аби прискорити виплату неіснуючого боргу, 16 липня на одній з вулиць Вінниці зловмисники викрали свою жертву, вивезли у лісопосадку в Жмеринський район, побили з вимогою негайно погасити першу частину «боргу».



За грошовою допомогою потерпілому довелося звертатися до родича, телефон якого він назвав викрадачам. Один із зловмисників зателефонував за вказаним номером та запросив у чоловіка за звільнення племінника 3 000 доларів США. Гроші він мав принести до кінця дня, інакше хлопець буде вбитий.



Викраденого вінничанина зловмисники незаконно утримували у орендованій квартирі в м. Вінниці. Звільнили свою жертву лише після того, як його родич ввечері приніс гроші та закордонний паспорт в якості застави.



Як розповів керівник обласної поліції Юрій Педос, зловмисників оперативники карного розшуку затримали під час передачі потерпілим решти «боргу». Затриманими виявилися троє 24-річних жителів Йорданії. У цьому році вони закінчили навчання у вінницькому університеті та до кінця липня мали покинути територію України.



З’ясувалося, що потерпілий на замовлення правопорушників привіз їм з-за кордону автомобіль. Через певний час іноземці вирішили повернути автомобіль та вимагали повернення грошей в сумі 3 000 доларів США. Потерпілий пообіцяв повернути кошти після продажу даної машини. На це іноземці не погодились, наказали потерпілому збирати гроші, на які нарахували відсотки. За розрахунком іноземців, сума склала 40 тисяч доларів США.



Автомобіль "БМВ", на якому викрали вінничанина, вилучений та поміщений на майданчик тимчасового тримання.



Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.



Наразі троє осіб затримані в процесуальному порядку та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

