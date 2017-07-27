У Рівному патрульні поліції затримали 18-річного наркодилера. ФОТО

У Рівному патрульні поліції затримали 18-річного наркодилера. ФОТО

09:23 27.07.2017
  • У Рівному патрульні поліції затримали 18-річного наркодилера. ФОТО
  • У Рівному патрульні поліції затримали 18-річного наркодилера. ФОТО
  • У Рівному патрульні поліції затримали 18-річного наркодилера. ФОТО
  • У Рівному патрульні поліції затримали 18-річного наркодилера. ФОТО
  • У Рівному патрульні поліції затримали 18-річного наркодилера. ФОТО
  • У Рівному патрульні поліції затримали 18-річного наркодилера. ФОТО
  • У Рівному патрульні поліції затримали 18-річного наркодилера. ФОТО

Вночі, патрулюючи на вулиці Богоявленській, біля під’їзду одного з будинків охоронці порядку помітили двох невідомих осіб, які сховалися за припаркований автомобіль.

Інспектори вирішили перевірити чоловіків, так як їх поведінка викликала підозри. Під час поверхневої перевірки у 18-річного рівнянина патрульні виявили 4 згортки з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну, металевий предмет, схожий на кастет та газовий перцевий балон.

Також виявили поліетиленові пакетики для фасування та електронні ювелірні ваги.

Під час спілкування з полісменами хлопець пояснив, що кастет носить при собі для самооборони, перцевий балон – це сувенір, а марихуану придбав для подальшої реалізації, так як хотів підзаробити трохи грошей.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для документування усіх обставин справи.

Експерти вилучили речовини та предмети, обіг яких заборонено, для проведення подальших експертиз.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Рівного

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