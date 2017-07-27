На Херсонщині поліцейські допомогли водію, якому стало зле за кермом. ФОТО

На відрізку автодороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ сьогодні близько 15-ої години до патрульних звернулась дівчина.

Вона розповіла, що її чоловіку стало зле за кермом. Їхній автомобіль стояв на узбіччі за кілька десятків метрів. Інспектори негайно вирушили у вказаному напрямку. На місці поліцейські побачили Volkswagen Caddy. На задньому сидінні лежав чоловік.

У салоні також перебували хлопчик та дівчинка – діти подружжя. Патрульні оглянули водія та надали йому домедичну допомогу. Інспектори вирішили негайно доправити його до лікарняного закладу. Чоловіка пересадили до службового автомобіля.

Один із поліцейських із дозволу дівчини сів за кермо їхнього транспортного засобу. Дорогою громадянка розповіла, що вони сім’єю повертаються із відпочинку на морі до Вознесенська. Чоловіка доправили до Херсонської обласної клінічної лікарні та передали медикам. Зараз його життю нічого не загрожує.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Херсона

