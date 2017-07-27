View the full image На Херсонщині винуватці ДТП втекли та залишили на місці поранену подругу. ФОТО

View the full image На Херсонщині винуватці ДТП втекли та залишили на місці поранену подругу. ФОТО



До чергової частини Новокаховського відділу поліції зателефонували місцеві мешканці.

Громадяни повідомили, що на одній із вулиць лежить перекинутий легковий автомобіль «Mitsubishi», в салоні якого знаходиться травмована жінка. А водій на місці пригоди відсутній.

На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції.

Протягом 30 хвилин поліцейські встановили особу водія та його місцезнаходження. Ним виявився 34-річний мешканець Нової Каховки. Чоловік розповів, що під час керування автомобілем виїхав на зустрічну смугу та, щоб уникнути зіткнення з іншим транспортним засобом, вимушений був з’їхати з дороги в кювет, де автомобіль перекинувся.

Водій разом із своїм товаришем злякалися та з місця пригоди втекли, залишивши в салоні транспортного засобу 29-річну подругу.

В результаті ДТП жінка отримала перелом променевої кістки руки. Під час медичного обстеження водія було встановлено, що він знаходиться в нетверезому стані.



За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Проводяться необхідні слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

