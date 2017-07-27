Потрійна ДТП на Рівненщині: одна жертва та п’ятеро поранених. ФОТО

На автодорозі «Городище-Рівне-Староконстянтинів» поблизу села Кустин Рівненського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.

У результаті зіткнень п’ятеро осіб травмовані та одна людина загинула.

Слідчі на місці події встановили, що 27-річний рівнянин водій автомобіля «BMW», рухаючись в напрямку Костополя, поблизу села Кустин виїхав на зустрічну смугу руху де зіткнувся з «Citroen Jumpy» під керуванням 39-річного мешканця Волині. Після чого автомобіль «BMW» допустив зіткнення з «Chevrolet Lacetti», який рухався у напрямку обласного центру, під керуванням 44-річного рівнянина.

У результаті зіткнень «BMW» перекинувся на дах.



Внаслідок ДТП 33-річна рівнянка, пасажирка «BMW» від отриманих травм загинула на місці. Водія цього транспортного засобу доставили до лікарні зі струсом мозку, забоями та ушкодженнями хребта. Їхній п’ятимісячний син отримав незначні садна та забої, медики надали дитині необхідну допомогу. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.



Також в наслідок ДТП постраждали водій та два пасажири «Chevrolet Lacetti». 44-річного керманича легковика госпіталізували у реанімацію з політравмою. 46-річну пасажирку доставили до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. 41-річного рівнянина із забоями після надання медичної допомоги відпустили додому.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

