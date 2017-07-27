View the full image Чоловіка із зовнішністю "ботана" поліція розшукує за кривавий напад. ФОТО

Поліція встановлює особу підозрюваного у вчиненні розбійного нападу.

Новокаховським відділом поліції встановлюється особа невідомого чоловіка, який 18.07.2017 приблизно о 11.00, знаходячись у приміщенні магазину "Second Hand" «Одяг Некст» за адресою: м. Нова Каховка, вул. Соборна (Щорса), 15, наніс продавцю магазину тілесні ушкодження у вигляді ножових поранень, після чого заволодів особистим майном потерпілої та втік.

Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 190 см., середньої статури, волосся світлого кольору коротке із залисинами, обличчя кругле із впалими щоками,.

Особливі прикмети: мав окуляри для зору з круглими лінзами в роговій оправі, був одягнений у вітрівку білого кольору та штани світлого кольору.