Чоловіка із зовнішністю "ботана" поліція розшукує за кривавий напад. ФОТО
Чоловіка із зовнішністю "ботана" поліція розшукує за кривавий напад. ФОТО
Поліція встановлює особу підозрюваного у вчиненні розбійного нападу.
Новокаховським відділом поліції встановлюється особа невідомого чоловіка, який 18.07.2017 приблизно о 11.00, знаходячись у приміщенні магазину "Second Hand" «Одяг Некст» за адресою: м. Нова Каховка, вул. Соборна (Щорса), 15, наніс продавцю магазину тілесні ушкодження у вигляді ножових поранень, після чого заволодів особистим майном потерпілої та втік.
Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 190 см., середньої статури, волосся світлого кольору коротке із залисинами, обличчя кругле із впалими щоками,.
Особливі прикмети: мав окуляри для зору з круглими лінзами в роговій оправі, був одягнений у вітрівку білого кольору та штани світлого кольору.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією, яка сприятиме розкриттю злочину, прохання повідомити за телефонами: (0552) 459-080, 066-367-30-86, 095-278-60-04, 095-771-05-99 або 102.
За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області