На Полтавщині під час вибуху на газовій заправці постраждала людина. ФОТО

У Полтавському районі внаслідок вибуху газового балону травмовано чоловіка.

Вибух стався близько 17:00 на одній із метанових автозаправних станцій Полтавського району.

Як повідомив керівник поліції Полтавської області Олег Бех, вибухнув газовий балон на вантажному автомобілі ГАЗ-53, що належить одному із приватних підприємств.

Унаслідок вибуху 48-річний водій ГАЗу отримав відкритий перелом гомілки та шпиталізований до міської лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 273 (Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області