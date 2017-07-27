На Полтавщині під час вибуху на газовій заправці постраждала людина. ФОТО
На Полтавщині під час вибуху на газовій заправці постраждала людина. ФОТО
У Полтавському районі внаслідок вибуху газового балону травмовано чоловіка.
Вибух стався близько 17:00 на одній із метанових автозаправних станцій Полтавського району.
Як повідомив керівник поліції Полтавської області Олег Бех, вибухнув газовий балон на вантажному автомобілі ГАЗ-53, що належить одному із приватних підприємств.
Унаслідок вибуху 48-річний водій ГАЗу отримав відкритий перелом гомілки та шпиталізований до міської лікарні.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 273 (Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області