У Дніпрі поліцейські затримали двох вуличних грабіжниць ФОТО

27 липня, близько 12-ї години дня, спецлінії 102 надійшло повідомлення від 30-річної жінки: «Мене щойно пограбували 2 невідомі на вулиці Юрія Кондратюка». Патрульні прибули на місце події і поспілкувалися з потерпілою. Вона розповіла, що 2 жінки накинулися на неї, збили з ніг та відібрали сумочку з телефоном та грошима.

Охоронці порядку одразу стали шукати ймовірних нападниць по гарячих слідах. Невдовзі вони побачили 2 осіб, схожих за прикметами. Ті, угледівши службове авто, стали тікати. Проте, поліцейські їх швидко наздогнали та затримали. В однієї з жінок в руках був телефон потерпілої. Заявниця згодом упізнала своїх кривдниць.