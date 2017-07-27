У Мелітополі поліцейські вилучили у водія зброю, наркотики та й сам автомобіль. ФОТО

У Мелітополі поліцейські вилучили у водія зброю, наркотики та й сам автомобіль. ФОТО

22:30 27.07.2017
  • У Мелітополі поліцейські вилучили у водія зброю, наркотики та й сам автомобіль. ФОТО
  • У Мелітополі поліцейські вилучили у водія зброю, наркотики та й сам автомобіль. ФОТО
  • У Мелітополі поліцейські вилучили у водія зброю, наркотики та й сам автомобіль. ФОТО

Працівники поліції у Мелітополі вилучили зброю та наркотики у водія, який їхав із підробленими документами. Зловмисникові загрожує до 7 років позбавлення волі. Триває розслідування.

Під час відпрацювання Мелітополя працівники поліції зупинили автомобіль «Ауді А-6» під керуванням 30-річного чоловіка, мешканця сусідньої області.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що техпаспорт на транспортний засіб має ознаки підробки. У ході огляду салону автомобіля правоохоронці виявили пістолет, споряджений патронами, та паперовий згорток з наркотичною речовиною. Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Наразі транспортний засіб вилучений.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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