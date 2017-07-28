На Одещині пішов з дому та не повернувся 11-річний хлопчик. ФОТО
На Одещині пішов з дому та не повернувся 11-річний хлопчик. ФОТО
Допоможіть батькам розшукати 11 - річного Сергія Домаскіна, який зник на Одещині.
Ще 26 червня 2017 року хлопець покинув свій дім у с.Староказачє, Білгород - Дністровського району. До сьогодні про нього не має жодних звісток.
Прикмети дитини:
виглядає на 10 - 11 років, на зріст 150 - 155 см., худорлявий, овальне обличчя, темні очі, коротке темне волосся.
Одяг:
сіра рубашка, сині шорти.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ