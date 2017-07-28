У Вінниці поліція розшукує двох дівчат за крадіжку косметики. ФОТО

У Вінниці поліція розшукує двох дівчат за крадіжку косметики. ФОТО

01:00 28.07.2017
  • У Вінниці поліція розшукує двох дівчат за крадіжку косметики. ФОТО
  • У Вінниці поліція розшукує двох дівчат за крадіжку косметики. ФОТО
  • У Вінниці поліція розшукує двох дівчат за крадіжку косметики. ФОТО

Вінницький відділ поліції ГУНП у Вінницькій області за підозрою у вчиненні крадіжки розшукує дві жінки, які 7 липня цього року в місті Вінниці з магазину «Watsons», який розташований на вулиці Пирогова, 9, викрали косметичні засоби.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваних жінок, повідомити до Вінницького відділу поліції або за телефоном: 0432 59-33-26 чи на спецлінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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