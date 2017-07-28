У Запоріжжі злодюжка вихопив гроші у старенького дідуся. ФОТО

У Запоріжжі злодюжка вихопив гроші у старенького дідуся. ФОТО

05:00 28.07.2017
  • У Запоріжжі злодюжка вихопив гроші у старенького дідуся. ФОТО
  • У Запоріжжі злодюжка вихопив гроші у старенького дідуся. ФОТО
  • У Запоріжжі злодюжка вихопив гроші у старенького дідуся. ФОТО

Під час перевірки території на вулиці Тиражній екіпаж помітив підозрілого чоловіка, який втікав озираючись по сторонах. В одночас неподалік йшов старенький дідусь і щось кричав.

Екіпаж під'їхав до нього.

87- річний чоловік пояснив, що невідомий в світлій шведці вихватив у ньго з рук гроші у сумі 88 гривень та побіг.

Зловмисника, який скривдив літнього чоловіка, інспектори затримали із застосуванням кайданок, постраждалий його впізнав. Під час поверхневої перевіки в нього виявили гроші дідуся, а саме 88 гривень.

На місце викликали слідчих Дніпровського відділку поліції. Всіх учасників події доставили до поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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