У Кременчуці поліцейські наздогнали та затримали озброєного чоловіка. ФОТО

У Кременчуці поліцейські наздогнали та затримали озброєного чоловіка. ФОТО

06:00 28.07.2017
  • У Кременчуці поліцейські наздогнали та затримали озброєного чоловіка. ФОТО
  • У Кременчуці поліцейські наздогнали та затримали озброєного чоловіка. ФОТО
  • У Кременчуці поліцейські наздогнали та затримали озброєного чоловіка. ФОТО
  • У Кременчуці поліцейські наздогнали та затримали озброєного чоловіка. ФОТО

Близько опівночі патрулюючи вулицею Першотравневою інспектори побачили транспортний засіб Toyota RAV 4 біля якого знаходилось 4 осіб.

Один із групи чоловіків побачивши полісменів помітно занервував та намагався відразу тікати при цьому заскочив до розважального закладу, щоб уникнути спілкування із патрульними та з метою позбутися речовини схожої на наркотичну, що була при ньому. Окрім цього тікаючи затриманий викинув барсетку з особистими документами та речовинами схожими на наркотичні та зброєю.

Патрульні поліцейські під час поверхневої перевірки у нього виявили поліетиленові пакунки із кристалічною речовиною, пакет із великою кількістю речовини рослинного походження зеленого кольору, предмет схожий на пістолет та 2 гумові набої.

Патрульні з’ясували, що він 31-річний місцевий житель, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Для подальшого з’ясування обставин та вилучення усіх речовин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.
Діям затриманого дається юридична оцінка.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Кременчука

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