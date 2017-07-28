На Харківщині затримано викрадачів автомобілів виробництва СРСР. ФОТО

За попередніми даними слідства, зловмисники протягом 2017 року скоїли на території Харківської, Полтавської та Сумської областей України близько 30 злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами.

Вийшли на слід автовикрадачів працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції. Розробка групи тривала близько семи місяців.

Об’єктом свого кримінального бізнесу злодії обрали автомобілі виробництва радянських часів.

У липні поточного року до працівників поліції надійшла оперативна інформація щодо підготовки членів групи до вчинення чергового викрадання машини. Для затримання зловмисників була розроблена спеціальна операція із залученням сил карного розшуку, слідчого управління, оперативних підрозділів поліції.

Завдяки чітким та скоординованим діям правоохоронців Харківщини двох фігурантів було затримано безпосередньо під час спроби скоєння незаконного заволодіння транспортним засобом на території міста Харкова. В результаті працівники поліції задокументували злочинну діяльність групи з ознаками організованості та зібрали беззаперечні докази їх злочинної діяльності.

Один з підозрюваних, 27-річний житель Дергачівського району, раніше неодноразово потрапляв до зору працівників поліції – кілька разів затримувався за підозрою у скоєнні незаконного заволодіння транспортними засобами вітчизняного виробництва. Має навики примусового відмикання замків дверцят автомобілів та несанкціонованого запуску двигуна.

Його подільником виявився 27-річний харків’янин.

Вказані громадяни вступили у злочинну змову, направлену на незаконне заволодіння особистим майном громадян, розподілили між собою ролі та обов’язки під час скоєння злочину.

Дев’ятого липня вони прибули на проспект Курчатова, маючи намір на викрадення автотранспортного засобу «ВАЗ 212140». При цьому об’єкт кримінального посягання вони обрали заздалегідь. Поблизу житлового будинку злодії відштовхали автомобіль з місця його паркування, щоб потім без сторонніх очей спокійно завести його та зникнути. Однак, працівники поліції завадили їх злочинним планам.

Як з’ясувалося, члени групи мали зв’язки з особами, діяльність яких пов’язана з розбиранням та продажем запчастин на автомобілі вітчизняного та іноземного виробництва, котрі після угонів займались знищенням, підробкою або заміною номерів вузлів і агрегатів транспортних засобів, які в подальшому реалізовували.

Під час проведення обшуків були знайдені та вилучені номерні частини кузова до різних марок автомобілів, документи, державні номерні знаки а також 13 автомобілів, здобутих злочинним шляхом.

Затриманим вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинення данного виду злочину їм загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна.

Зараз тривають заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до скоєння аналогічних злочинів на території усіх регіонів держави.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області