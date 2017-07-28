У Мукачеві поліцейські помітили чоловіка з сумками, який помітно нервувався. ФОТО

У Мукачеві поліцейські помітили чоловіка з сумками, який помітно нервувався. ФОТО

07:40 28.07.2017
  • У Мукачеві поліцейські помітили чоловіка з сумками, який помітно нервувався. ФОТО
  • У Мукачеві поліцейські помітили чоловіка з сумками, який помітно нервувався. ФОТО

Вночі, близько 02:30 патрулюючи вулицю Фурманова мукачівські полісмени помітили чоловіка з двома великими сумками, який постійно оглядався та нервово поводився.

Через підозри, що чоловік може щось приховувати або мати заборонені предмети патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої громадянин показав вміст сумок, в яких знаходилися мідні кабелі, вагою близько 40 кілограм.

Чоловік зізнався, що за попередньою домовленістю з охоронцем заводу він забрав сумки з прохідної та мав віднести їх додому, аби потім разом з охоронцем здати викрадене на металобрухт та отримати за це готівку.

На місце викликали слідчих, для з’ясування всіх обставин справи.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Ужгорода та Мукачева

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