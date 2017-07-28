Заарештовано двох учасників надрезонансної стрілянини у Дніпрі. ФОТО

Заарештовано двох учасників надрезонансної стрілянини у Дніпрі. ФОТО

08:01 28.07.2017
  • Заарештовано двох учасників надрезонансної стрілянини у Дніпрі. ФОТО
  • Заарештовано двох учасників надрезонансної стрілянини у Дніпрі. ФОТО

Двом підозрюваним - 1982 та 1992 років народження – суд обрав міру запобіжного заходу. Обох взято під варту без права внесення застави.

Ще два фігуранти справи – 1976 та 1981 років народження – на даний час перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу. Відносно них найближчим часом буде прийнято процесуальне рішення.
Тривають слідчі дії у межах розпочатогокримінального провадження за ст. 115 КК України. Слідчі опитали понад два десятки свідків. Поліція вилучила відеоматеріал з камер спостереження, які були розташовані поруч. Відео долучено до матеріалів справи.

Нагадаємо, 24 липня у Дніпрі сталась стрілянина. У результаті події двоє громадян загинуло, ще п’ять були госпіталізовані з ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.