Заарештовано двох учасників надрезонансної стрілянини у Дніпрі. ФОТО

Двом підозрюваним - 1982 та 1992 років народження – суд обрав міру запобіжного заходу. Обох взято під варту без права внесення застави.

Ще два фігуранти справи – 1976 та 1981 років народження – на даний час перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу. Відносно них найближчим часом буде прийнято процесуальне рішення.

Тривають слідчі дії у межах розпочатогокримінального провадження за ст. 115 КК України. Слідчі опитали понад два десятки свідків. Поліція вилучила відеоматеріал з камер спостереження, які були розташовані поруч. Відео долучено до матеріалів справи.

Нагадаємо, 24 липня у Дніпрі сталась стрілянина. У результаті події двоє громадян загинуло, ще п’ять були госпіталізовані з ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області