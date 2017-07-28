На Буковині організатор грального бізнесу так і не підкупив офіцера поліції. ФОТО

На Буковині організатор грального бізнесу так і не підкупив офіцера поліції. ФОТО

На Буковині організатор грального бізнесу так і не підкупив офіцера поліції. ФОТО

На Буковині організатор грального бізнесу так і не підкупив офіцера поліції. ФОТО

На Буковині організатор грального бізнесу так і не підкупив офіцера поліції. ФОТО

На Буковині організатор грального бізнесу так і не підкупив офіцера поліції. ФОТО

На Буковині організатор грального бізнесу так і не підкупив офіцера поліції. ФОТО

На Буковині організатор грального бізнесу так і не підкупив офіцера поліції. ФОТО

На Буковині організатор грального бізнесу так і не підкупив офіцера поліції. ФОТО

На Буковині організатор грального бізнесу так і не підкупив офіцера поліції. ФОТО

Як встановили оперативники Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, 29-річний житель Чернівців, всупереч заборони на заняття незаконною господарською діяльністю, організував мережу гральних закладів в одному з населених пунктів області.

Не забув новоспечений бізнесмен подбати і про уникнення можливих неприємностей зі сторони правоохоронних органів. Маючи чималий підпільний дохід, чоловік вирішив «купити» начальника Глибоцького відділення чернівецької поліції, а точніше, в його особі – поліцейський «дах» для свого бізнесу.

Тож ділок зустрівся з підполковником поліції, розповів про свої плани щодо мережі гральних закладів і пообіцяв щедру винагороду за неперешкоджання діяльності та подальшу «співпрацю». За функціонування кожної гральної зали чернівчанин мав намір сплачувати 5 тисяч гривень щомісячно.

Однак очільник поліцейського підрозділу про отриману пропозицію доповів рапортом керівництву та працівникам Чернівецького управління внутрішньої безпеки НПУ. За матеріалами УДВБ слідчими ГУНП у Чернівецькій області за фактом пропозиції неправомірної вигоди (ч.3 ст.369 ККУ) та зайняття гральним бізнесом ( ч.2 ст.203-2 ККУ) було розпочато кримінальне провадження.

«Тіньового» підприємця затримали оперативники внутрішньої безпеки НПУ та бійці поліції особливого призначення ГУНП у Чернівецькій області відразу після передачі ним частини хабара – 5 тисяч гривень. Також спільно з працівниками Управління захисту економіки та слідчими ГУНП області було проведено санкціоновані обшуки на території гральних закладів та за місцем проживання фігуранта.

Під час заходів правоохоронці вилучили обладнання для азартних ігор (системні блоки з програмним забезпеченням, монітори), платіжні термінали та кошти, здобуті в результаті злочинної діяльності. Сам організатор грального бізнесу затриманий слідчими в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Якщо за налагодження незаконного бізнесу законодавство передбачає покарання у вигляді чималого штрафу, то за підкуп службової особи – позбавлення волі. Варто зазначити, що з початку 2017 року за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки НПУ уповноваженими органами повідомлено підозру 55 особам, які намагалися втягти правоохоронців до корупційних дій.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області