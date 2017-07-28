На Хмельниччині дідусь ростив для "власних потреб" сотні кущів конопель. ФОТО
На Хмельниччині дідусь ростив для "власних потреб" сотні кущів конопель. ФОТО
На присадибній ділянці мешканця Теофіпольського району поліцейські виявили та викорчували 378 кущів нарковміснної рослини.
69-річний власник господарства не став заперечувати факт посіву та вирощування забороненої рослини. Але він стверджує, що робив це без мети збуту, так би мовити - для «власних потреб».
Вилучені рослини коноплі працівники поліції направили на експертизу, а інформацію про за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області