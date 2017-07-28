На Хмельниччині дідусь ростив для "власних потреб" сотні кущів конопель. ФОТО

На присадибній ділянці мешканця Теофіпольського району поліцейські виявили та викорчували 378 кущів нарковміснної рослини.

69-річний власник господарства не став заперечувати факт посіву та вирощування забороненої рослини. Але він стверджує, що робив це без мети збуту, так би мовити - для «власних потреб».

Вилучені рослини коноплі працівники поліції направили на експертизу, а інформацію про за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

