У Чернігові поліцейські за півгодини знайшли викраденого коня. ФОТО

Протягом півгодини патрульні Чернігова затримали ймовірного викрадача коня.

"Я залишила свого коня на пасовищі поблизу вулиці Савчука, а коли повернулась, його вже не було", — поскаржилась жінка.

Патрулю, що прибув на місце, заявниця повідомила подробиці: виявляється, очевидці бачили чоловіка, що повів коня вбік стоматологічної лікарні.