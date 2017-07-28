У Чернігові поліцейські за півгодини знайшли викраденого коня. ФОТО

У Чернігові поліцейські за півгодини знайшли викраденого коня. ФОТО

19:30 28.07.2017
  • У Чернігові поліцейські за півгодини знайшли викраденого коня. ФОТО
  • У Чернігові поліцейські за півгодини знайшли викраденого коня. ФОТО

Протягом півгодини патрульні Чернігова затримали ймовірного викрадача коня.

"Я залишила свого коня на пасовищі поблизу вулиці Савчука, а коли повернулась, його вже не було", — поскаржилась жінка.

Патрулю, що прибув на місце, заявниця повідомила подробиці: виявляється, очевидці бачили чоловіка, що повів коня вбік стоматологічної лікарні.

Уже за півгодини один із екіпажів помітив чоловіка, що вів білого коня вулицею Шевченка. Громадянина зупинили й затримали, інший патруль доставив на місце заявницю. Зраділа жінка одразу ж впізнала свого коня.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Тепер слідчі дійдуть правди в цій історії.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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