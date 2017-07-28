Ракету системи залпового вогню витягли з річки рятувальники Луганщини. ФОТО

До рятувальників звернулися мешканці с. Передільське та повідомили, що в р. Айдар м. Щастя Луганської області вони виявили вибухонебезпечні предмети.

До місця виклику негайно виїхали рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини № 32 ГУ ДСНС України у Луганській області та відділення підводного розмінування групи підводного розмінування міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни Сумської області).

По прибуттю до місця виклику спеціалістами було виявлено під водою вибухонебезпечні предмети у кількості 1 шт. – ракета системи залпового вогню (РСЗВ) діаметром 300 мм, які було вилучено з води для подальшого знешкодження. Наразі ведеться слідство правоохоронними органами.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області