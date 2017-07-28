Пожежу у господарчій споруді на Хмельниччині спричинила блискавка. ФОТО

Пожежу у господарчій споруді на Хмельниччині спричинила блискавка. ФОТО

12:02 28.07.2017
  • Пожежу у господарчій споруді на Хмельниччині спричинила блискавка. ФОТО
  • Пожежу у господарчій споруді на Хмельниччині спричинила блискавка. ФОТО
  • Пожежу у господарчій споруді на Хмельниччині спричинила блискавка. ФОТО

О 09:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу допоміжної споруди житлового сектору в с. Балабанівка.

Негайно на місце події прибуло відділення рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, які пожежу площею 30 кв. м. локалізували о 10:20, ліквідували о 10:29. Завдяки оперативним діям, вогнеборці врятували від знищення поруч розташований житловий будинок.

Нещасних випадків на пожежі не було.

Причина пожежі – статичний розряд блискавки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

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