На Тернопільщині рятувальники знешкодили кубло шершнів. ФОТО

О 18:30 на пункт зв’язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від жителя с. Горошова Борщівського району про те, що на території його домогосподарства виявлено кубло шершнів.

Люди потребували допомоги, адже сусідство цими небезпечними комахами могло становити загрозу для їх життя та здоров’я.

На виклик вирушив черговий караул ДПРЧ - 8.

Рятувальники, одягнуті в спеціальні захисні костюми знешкодили кубло шершнів та ліквідували загрозу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Тернопільській області