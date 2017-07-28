Четверо людей постраждали під час жахливої ДТП на Закарпатті. ФОТО

Співробітники Хустського відділу поліції з’ясовують всі обставини ДТП в селі Сокирниця, де «Volkswagen» в’їхав у «ВАЗ», внаслідок чого постраждали четверо осіб.

До поліції надійшло повідомлення від медиків Хустської районної лікарня про те, що вони госпіталізували людей після аварії в селі Сокирниця. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 48-річний водій «Volkswagen» їхав з Хуста та не надав перевагу у русі «ВАЗ». Внаслідок ДТП постраждало четверо людей, які знаходилися у «ВАЗ». Всіх їх із численними травмами доставлено в травматичне відділення Хустської районної лікарні.

Учасники аварії пройшли огляд на стан алкогольного сп’яніння, результат – негативний. Автомобілі доставлені на спецмайданчик. Водій «Volkswagen» не постраждав. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області