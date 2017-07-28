На Рівненщині невідомі жбурнули бойову гранату у приватний будинок. ФОТО

Сьогодні, 28 липня, близько першої години ночі до поліції повідомив 38-річний син власника будинку, що на дах помешкання невідома особа кинула вибуховий предмет. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на момент вибуху у помешканні перебували власник будинку, подружжя та брат заявника. Близько першої ночі, 38-річний чоловік почув звук схожий на вибух, і одразу вийшов на подвір’я, де помітив пошкоджену покрівлю даху.

За попередньої інформацією вибухотехніків ГУНП в Рівненській області в оселю кинули гранату «РГД-5». Уламки вилучили та направили на експертизу.

У поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області