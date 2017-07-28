У Харкові грабіжники зв’язали 5-х людей та взяли чималу здобич. ФОТО

Поліція Харкова розшукує трьох невідомих, які пограбували приватне домоволодіння.

Зловмисники заволоділи грошима у сумі 10 тисяч доларів США і 50 тисяч гривень та зникли на автомобілі в невідомому напрямку.

Подія сталася учора близько 22-ї години. До будинку по вулиці Олени Стасової увірвалися троє невідомих та, погрожуючи ножами і пістолетом, заволоділи значною сумою грошових коштів.



На момент нападу в будинку знаходилося п’ятеро осіб, яких грабіжники зв’язали скотчем.



В той час, коли нападники ще були у помешканні, до дому повернувся 23-річний онук родини потерпілих. Між ним та одним з грабіжників сталася бійка, в результаті якої хлопець отримав поранення у живіт.



Працівники поліції вилучили у дворі будинку стартовий пістолет, з якого, імовірно, один з нападників вистрілів у хлопця.



Наразі вирішується питання щодо кваліфікації даної події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцією вживаються заходи щодо встановлення та затримання трьох невідомих, які скоїли розбійний напад.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

