У Вінниці поліцейські затримали реалізатора важких наркотиків. ФОТО

Працівники управління протидії наркозлочинності Вінницької області спільно з патрульними поліцейськими затримали жителя обласного центру, який реалізовував 7 «доз» особливо небезпечного наркотику.

В ході проведення оперативних заходів поліцейські отримали інформацію, що 33-річний вінничанин займається реалізацією «важких» наркотиків. Підозри оперативників підтвердились під час оперативної закупівлі. На одній з вулиць Вінниці чоловік продав згорток з порошкоподібною речовиною за 3000 гривень.



Вилучене направлено на експертизу.



Правопорушник затриманий в процесуальному порядку, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

