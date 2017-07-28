У Вінниці поліцейські затримали реалізатора важких наркотиків. ФОТО

У Вінниці поліцейські затримали реалізатора важких наркотиків. ФОТО

19:45 28.07.2017
  • У Вінниці поліцейські затримали реалізатора важких наркотиків. ФОТО
  • У Вінниці поліцейські затримали реалізатора важких наркотиків. ФОТО
  • У Вінниці поліцейські затримали реалізатора важких наркотиків. ФОТО
  • У Вінниці поліцейські затримали реалізатора важких наркотиків. ФОТО
  • У Вінниці поліцейські затримали реалізатора важких наркотиків. ФОТО

Працівники управління протидії наркозлочинності Вінницької області спільно з патрульними поліцейськими затримали жителя обласного центру, який реалізовував 7 «доз» особливо небезпечного наркотику.

В ході проведення оперативних заходів поліцейські отримали інформацію, що 33-річний вінничанин займається реалізацією «важких» наркотиків. Підозри оперативників підтвердились під час оперативної закупівлі. На одній з вулиць Вінниці чоловік продав згорток з порошкоподібною речовиною за 3000 гривень.

Вилучене направлено на експертизу.

Правопорушник затриманий в процесуальному порядку, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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