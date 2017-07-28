На Київщині подружжя під час прогулянки підірвалось на невідомому пристрої. ФОТО

У місті Біла Церква опівночі чоловік з дружиною вигулювали собаку і побачили біля воріт цеглину. Коли господар підняв її, щоб прибрати, стався вибух – спрацював саморобний вибуховий пристрій. Подружжя отримало осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

На місці події працювали слідчо-оперативні група Білоцерківського відділу поліції, фахівці-вибухотехніки, медики. Працівники поліції у якості речових доказів вилучила уламки саморобного вибухового пристрою.

Потерпілу 50-річну жінку доправлено до лікарні, де їй діагностували відкритий перелом лівої ноги, травматичний шок. 41-річний чоловік отримав поранення у вигляді поранення голови, ноги, контузія ока.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини злочину, проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до закладання вибухівки.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області