У Дніпрі поліція розшукує юнака за скоєння тяжкого злочину. ФОТО

У Дніпрі поліція розшукує юнака за скоєння тяжкого злочину. ФОТО

01:00 29.07.2017

Індустріальним відділенням поліції розшукується Стовбун Богдан Русланович, 1999 року народження, який підозрюється в скоєнні тяжкого злочину.

Просимо всіх, хто має інформацію про місцезнаходження Стовбун Богдана повідомити за телефонами: (0562) 27 27 30, 067-568-49-51, 097-222-22-36, 096-752-29-61, по лінії «102», або у будь-який зручний для вас спосіб.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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