Наркоман на мопеді. Це сталося у Херсонській області. ФОТО

У Чорнобаївці близько 21-ої години патрульні помітили мопед Mustang. Транспортний засіб рухався із порушенням ПДР.

Інспектори його зупинили. Під час спілкування у водія поліцейські помітили ознаки наркотичного сп’яніння.

Чоловік у встановленому законом порядку відмовився проходити огляд у медичному закладі.

На 48-річного водія патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Також під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього згорток із речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Речовину вилучили для проведення експертизи.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Херсона