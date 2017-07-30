У Черкасах номери автомобілів перебивали просто у гаражі. ФОТО

Номера перебивали на престижних іномарках з іноземною реєстрацією з метою подальшої реалізації на території України, як двійника.

Під час обшуків виявлено автомобіль престижного класу з перебитими номерами, пристрій для приглушення радіозв’язку, який використовують під час викрадення автомобілів та пакет з марихуаною. Відкрито ряд кримінальних проваджень.

Під час проведення оперативних заходів по виявленню осіб, які здійснюють незаконне заволодіння транспортними засобами та подальше їх переобладнання і реалізацію поліцейські встановили, що невідомі особи в одному із автокооперативів Черкас обладнали цех, де перебивають номери на автомобілях з іноземною реєстрацією для подальшої їх реалізації на території Україні під виглядом легальних авто.

В рамках відкритого кримінального провадження поліцейські провели ряд обшуків. Так під час огляду транспортного засобу з литовською реєстрацією, який належить 46-річному жителю Черкас та який користується одним з гаражних приміщень кооперативу, поліцейські виявили пристрій для приглушення радіозв’язку, який зазвичай використовують зловмисники під час незаконного заволодіння транспортних засобів.

Також, поблизу гаража даного чоловіка було виявлено легковик іноземного виробництва, на якому були відсутні номерні знаки. Вказаний автомобіль вже був повністю переобладнаний та готовий до продажу як двійник. Крім того в одному з гаражів поліцейські виявили поліетиленовий пакет з марихуаною вагою близько 200 грам.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області