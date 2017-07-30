На Львівщині під час ДТП постраждав маленький хлопчик. ФОТО

За кермом автомобіля, у якому їхала дитина, перебував його 17-річний брат, котрий не отримував водійського посвідчення.

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 08:50 на автодорозі «Львів-Шегині» поблизу села Зимна Вода.

На регульованому перехресті зіткнулись автомобілі ВАЗ-2110, за кермом якого перебував 17-річний мешканець села Зимна Вода, котрий, як встановили правоохоронці, не отримував водійського посвідчення та «Форд Фокус», яким керував 46-річний львів’янин.

Внаслідок зіткнення травмований п’ятирічний пасажир ВАЗу, брат хлопця, який керував автомобілем. Зараз лікарі встановлюють йому діагноз.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області