У Дніпрі поліцейські затримали молодика за вчинену ним різанину. ФОТО

Близько 23-ї години, на спецлінію 102 надійшов виклик: «На мосту перед Монастирським островом бійка. Негайно приїжджайте! У нападника ніж!».

Патрульні одразу прибули на місце події й виявили там чоловіка із пораненням ноги. Вони викликали швидку та надали потерпілому першу домедичну допомогу.

Очевидці події розповіли, куди саме побіг ймовірний нападник. Поліцейські кинулися навздогін. На Фестивальному причалі вони затримали громадянина, на якого вказали свідки.

Ним виявився 23-річний мешканець Дніпра. Під час поверхневої перевірки в нього виявили предмет, схожий на ніж та пакунок з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.