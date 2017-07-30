Поліція Запоріжжя затримала банду серійних квартирних крадіїв. ФОТО

В Енергодарі, у ході комплексу слідчо-оперативних заходів, співробітниками карного розшуку Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та Енергодарського відділу поліції під час скоєння кримінального правопорушення були затримані троє раніше засуджених місцевих мешканців.



“Ніде не працюючі громадяни 1978, 1976 та 1983 років народження, зламавши замок вхідних дверей, проникли до квартири по вулиці Набережній. Звідти викрали гроші, ювелірні вироби та оргтехніку. Після цього зловмисників затримали працівники карного розшуку. Викрадене та знаряддя злочину вилучено.

Злодії обґрунтовано підозрюються у вчиненні принаймні 12 крадіжок на території Енергодару та перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території області” - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олег Золотоноша.



Наразі всіх трьох підозрюваних затримано згідно ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання стосовно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення).

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

