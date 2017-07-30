У Херсоні матір пиячила просто на вулиці на очах власної дитини. ФОТО

Черговий виклик отримали патрульні близько опівдня.

Заявник повідомляв, що біля одного з будинків на вулиці Чорноморській п’яна компанія вживає спиртне, а поруч перебуває маленька дівчинка. Екіпаж негайно вирушив за адресою.

На місці інспектори побачили двох чоловіків та дві жінки. У всіх поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Неподалік знаходилась і дівчинка. Як з’ясували патрульні, це була 4-річна донька однієї з громадянок. На всю компанію інспектори винесли постанови за ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Також на 32-річну матір дівчинки склали адмінпротокол за ст. 184 (Невиконання батьками своїх обов'язків) КУпАП. Поліцейські встановили, що жінка вже неодноразово притягувалась до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. Її разом із дитиною доправили до помешкання.

Також патрульні з’ясували, що один із чоловіків розшукується Шевченківським відділенням поліції Дніпровського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області за ухилення від відповідальності за вчинення розбійного нападу. Громадянина затримали та доправили до Дніпровського відділення поліції.



Через певний час цей же екіпаж отримав виклик про те, що в одному з будинків на вулиці Чорноморській дитина кричить про допомогу.

Адреса співпадала з тою, де проживає зазначена вище громадянка з донькою. Неподалік подвір’я патрульні помітили жінку, на яку нещодавно склали адмінматеріали. Вона пояснила, що залишила дитину зі співмешканцем, а сама пішла до магазину.

На місці інспектори дійсно почули крики дівчинки. Один із поліцейських з дозволу громадянки зайшов на подвір’я. Там він побачив дитину. Патрульний заспокоїв та оглянув дівчинку. Вона розповіла, що співмешканець залишив її на вулиці, а сам зачинився в будинку й вживає алкоголь.

Дитина також додала, що дуже його боїться. Інспектори відвезли матір із донькою до Дніпровського відділення поліції та повідомили співробітників відділу ювенальної превенції. Дівчинку доправили до Центру соціально-психологічної реабілітації. Подальшою її долею займатимуться відповідні служби.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Херсона

