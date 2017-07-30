На Львівщині біля митного пункту хулігани напали на патруль поліції. ФОТО

Інцидент стався між групою осіб та патрульними поліцейськими.

Слідчі Яворівського відділу поліції 27 липня відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.345 Кримінального кодексу України (погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу у зв‘язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Вночі біля митного пункту пропуску «Краковець» до автопатруля підійшов чоловік і почав нецензурно висловлюватись та ображати поліцейських. На зауваження він не реагував, натомість покликав на підмогу інших громадян.

Під час затримання учасників конфлікту був пошкоджений патрульний автомобіль, викрадені номерні знаки, двоє патрульних отримали тілесні ушкодження (забої та садна).

Призначена низка експертиз. Особи зловмисників встановлені.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

