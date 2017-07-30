На Київщині затримані злодії, яки переганяли викрадене авто до Росії. ФОТО

На Київщині затримані злодії, яки переганяли викрадене авто до Росії. ФОТО

11:02 30.07.2017
  • На Київщині затримані злодії, яки переганяли викрадене авто до Росії. ФОТО
  • На Київщині затримані злодії, яки переганяли викрадене авто до Росії. ФОТО

Оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини на трасі Київ-Харків затримали групу осіб, які намагалися перегнати до Росії по підробленим документам автомобіль «Toyota RAV4». Автівку три місяці тому викрали у громадянина Германії.

Повідомлення від іноземця про незаконне заволодіння у місті Ірпінь автомобіля «Toyota RAV4» надійшло до поліції Київщини у квітні цього року.

Щоденна поліцейська робота дала свої позитивні результати. Оперативники затримали групу осіб у салоні викраденого авто на території Бориспільського району, біля однієї з автозаправних станцій. На місці затримання працівники поліції вилучили у них державні номерні знаки та документи на автомобіль з ознаками підробки.

Перегонниками виявилися четверо жителів міста Одеси та Одеської області, 26, 33, 34-річного віку. Їх доставлено до Ірпінського відділу поліції для опитування та прийняття процесуального рішення.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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