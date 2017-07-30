На Буковині легковик під кермуванням п’яного юнака розірвав людину навпіл. ФОТО

Жахлива автопригода сталася поблизу селища міського типу Країсноїльськ. 19-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Ауді А6» на іноземній реєстрації, здійснив наїзд на пішохода.

Внаслідок ДТП чоловіка розірвало навпіл.

Медичне освідчення водія «Ауді» на стан алкогольного сп’яніння показало, що молодик був нетверезий.

Наразі поліцейські з’ясовують всі подробиці та обставини даної автокатастрофи.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області