На Донеччині поліцейські привезли до лікарні вкрай недоглянуте немовля. ФОТО

Маленька брудна дитина, на тілі якої численні укуси комах, розкидані брудні речі на підлозі, замість постільної білизни – ганчірки.

Ось така картина постала перед правоохоронцями під час відвідування родини, яка опинилась в складних життєвих обставинах. Горе-матір поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності та визначили термін для виправлення ситуації. Немовля поміщено на обстеження до дитячого відділення покровської лікарні.



Родини, які за різних умов опинились в складних життєвих обставинах, знаходяться на контролі правоохоронців та соціальних служб. Так, з сім’ями зазначеної категорії постійно проводиться профілактична робота, надається підтримка та допомога.

Вони регулярно інспектуються співробітниками поліції разом із працівниками соціальної служби з метою перевірки належного виконання дорослими своїх батьківських обов’язків, а також умов проживання, фізичного та психологічного стану дітей.



Цього разу співробітники ювенальної превенції Покровського відділу поліції навідались до родини, яка мешкає в Новосергіївці. На момент візиту в будинку знаходилася 42-ріічна матір із 10-місячним хлопчиком. В помешканні панувала повна антисанітарія. Жінка показала правоохоронцям залишки продуктів харчування, які в спеку лежали просто на столі, бо холодильник не працює. Поряд із їжею стояла попільничка з недопалками. На запитання поліцейських, чому родина мешкає в таких жахливих умовах, горе-матір відповіла, що молодша дитина займає весь її час і на прибирання просто не вистачає сил.

Загалом у жінки троє дітей, двоє з яких мешкають з нею, а середній - 7-річний хлопчик - живе разом з батьком. «Мій старший син, якому 13 років, відвідує школу, а під час літніх канікул допомагає знайомим по господарству, чим заробляє собі на солодощі», - розповіла матір. Також жінка додала,що батько наймолодшого сина помер, а сама вона не працює, бо виховує маленьку дитину та отримує на неї державну допомогу.



Немовля було у брудному одязі, а на його тілі були видні чисельні укуси комарів.

Правоохоронці із співробітниками соціальної служби викликали на місце медпрацівників. Комісійно було прийнято рішення відправити малюка на медичне обстеження до дитячого відділення покровської лікарні.

Інспектор сектору ювенальної превенції Покровського відділу поліції Ірина Грицай провела з горе - матір'ю профілактичну бесіду.

Жінку притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, її було попереджено про те, що якщо вона не змінить свого ставлення до виховання та належного утримання власних дітей, може їх втратити.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

