ДТП у Сарнах: розбиті легковик та маршрутка, знесений КП поліції, є поранені. ФОТО

Слідчі Сарненського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, який мав місце на в’їзді у місті Сарни.

У результаті зіткнення двох транспортних засобів тілесні ушкодження отримали четверо осіб і пошкоджено спостережний пост поліції.

Слідчо-оперативна на місці події встановила, що 40-річний водій «Mazda CX-7», житель Рокитнівського району, на перехресті з круговим рухом не надав переваги та допустив зіткнення із автомобілем «Mercedes-Benz», маршрутним таксі, під керуванням 35-річного жителя Сарненського району. Від удару автомобіль «Mazda CX-7» відкинуло в сторону, а маршрутне таксі за інерцією в’їхало та пошкодило спостережний пост поліції із нагляду за дорожнім рухом. Припарковане поруч службове авто зазнало незначних механічних пошкоджень.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажири «Mazda CX-7»: 38-річна дружина водія і троє малолітніх дітей 9-ти, 10-ти та 12-ти років. Потерпілим, які від госпіталізації відмовилися, була надана медична допомога на місці.

Досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України триває. Транспортні засоби поміщені на території Сарненського відділу поліції. Водії за результатами освідування були тверезі.

У маршрутному таксі на момент ДТП перебувало біля шести пасажирів. Ніхто з них не постраждав.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області