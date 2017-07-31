На трасі Київ-Чоп сталась серйозна потрійна ДТП із перекиданням. ФОТО

На трасі Київ-Чоп сталась серйозна потрійна ДТП із перекиданням. ФОТО

08:02 31.07.2017
  • На трасі Київ-Чоп сталась серйозна потрійна ДТП із перекиданням. ФОТО
  • На трасі Київ-Чоп сталась серйозна потрійна ДТП із перекиданням. ФОТО
  • На трасі Київ-Чоп сталась серйозна потрійна ДТП із перекиданням. ФОТО
  • На трасі Київ-Чоп сталась серйозна потрійна ДТП із перекиданням. ФОТО

Співробітники Ужгородського районного відділення поліції встановлюють всі обставини ДТП, де зіткнулися одразу три автомобіля. Ніхто із учасників аварії серйозних травм не отримав.

Минулого уікенду, близько 15 год на лінію «102» надійшло повідомлення про аварію на трасі Київ-Чоп біля смт. Середнє Ужгородського району. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що «Fiat Punto» не дотримався потрібної дистанції та допустив зіткнення з «ЗІЛ 131». Після того, як легковий автомобіль вдарив ззаду вантажівку, його винесло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з ще однією машиною – «Fiat Ducato».

Всі водії освідчені, вони були тверезими. На момент аварії лише у «Fiat Ducato» знаходилися пасажири. Ніхто із учасників ДТП не отримав тяжких травм. Автомобіль «Fiat Punto» поміщено на спецмайданчик. Співробітники Ужгородського районного відділення поліції встановлюють всі обставини цієї ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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