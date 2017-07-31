Під час ДТП в Ужгороді обох водіїв затисло у салонах. ФОТО

Під час ДТП в Ужгороді обох водіїв затисло у салонах. ФОТО

09:00 31.07.2017
  • Під час ДТП в Ужгороді обох водіїв затисло у салонах. ФОТО
  • Під час ДТП в Ужгороді обох водіїв затисло у салонах. ФОТО
  • Під час ДТП в Ужгороді обох водіїв затисло у салонах. ФОТО

Близко 03:30 ночі патрульні отримали повідомлення про ДТП із потерпілими на вулиці Собранецькій та негайно рушили на місце події.

Автопригода сталася між двома автівками ВАЗ, водії яких були затиснуті елементами авто. На місце негайно викликали рятувальників, але через важкий стан потерпілих патрульні вирішили самотушки визволяти водіїв, адже на кону були їхні життя.

Неймовірними зусиллями, лише за допомогою рук полісмени змогли розігнути деформовані частини авто та визволити водіїв, один з яких був непритомний. Швидка одразу ж госпіталізувала потерпілих в реанімаційне відділення.

Патрульні викликали на місце слідчих, для встановлення всіх обставин події та забезпечили охорону місця ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП Патрульної поліції Ужгорода та Мукачева

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