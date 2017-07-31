На Запоріжжі автобус із пасажирами розбив два автомобілі, є загиблі. ФОТО

Внаслідок аварії на трасі «Харків - Сімферополь» загинув 62-річний річний чоловік. За фактом дорожньо-транспортної пригоди ведеться розслідування.

Днями о 13:40 на 307 кілометрі траси «Харків – Сімферополь» сталася дорожньо-транспортна пригода.



43-річний водій автобуса "BOVA", який перевозив 37 пасажирів, не витримав безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення з автомобілями, які рухалися попереду.

Внаслідок цього, "Форд Фокус" під керуванням 62-річного мешканця Дніпра виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв бокове зіткнення з автомобілем «Хюндай». Рухаючись далі, автобус-перевізник скоїв наїзд на автомобіль «Шкода Фабіа», який був припаркований на узбіччі.

В результаті аварії 62-річний водій автомобіля «Форд Фокус» від отриманих травм помер у лікарні, а його 45-річну пасажирку з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано в лікарню.

Ніхто з пасажирів автобусу не постраждав.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області