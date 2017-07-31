На Запоріжжі автобус із пасажирами розбив два автомобілі, є загиблі. ФОТО

На Запоріжжі автобус із пасажирами розбив два автомобілі, є загиблі. ФОТО

09:22 31.07.2017
  • На Запоріжжі автобус із пасажирами розбив два автомобілі, є загиблі. ФОТО
  • На Запоріжжі автобус із пасажирами розбив два автомобілі, є загиблі. ФОТО
  • На Запоріжжі автобус із пасажирами розбив два автомобілі, є загиблі. ФОТО
  • На Запоріжжі автобус із пасажирами розбив два автомобілі, є загиблі. ФОТО

Внаслідок аварії на трасі «Харків - Сімферополь» загинув 62-річний річний чоловік. За фактом дорожньо-транспортної пригоди ведеться розслідування.

Днями о 13:40 на 307 кілометрі траси «Харків – Сімферополь» сталася дорожньо-транспортна пригода.

43-річний водій автобуса "BOVA", який перевозив 37 пасажирів, не витримав безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення з автомобілями, які рухалися  попереду.

Внаслідок цього, "Форд Фокус" під керуванням 62-річного мешканця Дніпра виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв бокове зіткнення з автомобілем «Хюндай». Рухаючись далі, автобус-перевізник скоїв наїзд на автомобіль «Шкода Фабіа», який був припаркований на узбіччі.

В результаті аварії 62-річний водій автомобіля «Форд Фокус» від отриманих травм помер у лікарні, а його 45-річну пасажирку з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано в лікарню.

Ніхто з пасажирів автобусу не постраждав.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.