У Львові чоловік намагався вирішити конфлікт за допомогою рушниці та пістолета. ФОТО

У Львові чоловік намагався вирішити конфлікт за допомогою рушниці та пістолета. ФОТО

09:42 31.07.2017
  • У Львові чоловік намагався вирішити конфлікт за допомогою рушниці та пістолета. ФОТО
  • У Львові чоловік намагався вирішити конфлікт за допомогою рушниці та пістолета. ФОТО
  • У Львові чоловік намагався вирішити конфлікт за допомогою рушниці та пістолета. ФОТО
  • У Львові чоловік намагався вирішити конфлікт за допомогою рушниці та пістолета. ФОТО

Патрульні отримали виклик на вулицю Кременецьку, де між сусідами виник конфлікт.

Коли інспектори прибули на вказану вулицю вони побачили чоловіка, який тримав в правій руці предмет схожий на пістолет, а в лівій схожий на рушницю. На поясі в особи висів пояс-патронташ.

Патрульні надали чоловіку вимогу негайно опустити зброю, проте він не реагував. Один з офіцерів почав відволікати увагу особи, а інший тим часом підійшов ближче та застосував до чоловіка фізичну силу. Особу затримали та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Слідчі встановили, що зброя була заряджена, а запобіжники зняті з положення запобігання.

Під час огляду зброї чоловік намагався втекти, проте патрульні не дали йому цього зробити. 44-річного мешканця Львова доставили до Франківського відділу поліції де вже встановили, що чоловік має дозвіл на зброю - ПМР ХК та рушницю мисливську ТОЗ 34Е.

Причини такої поведінки особи невідомі. Справою займаються слідчі.

За матеріалами ВК Патурльної поліції Львова

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