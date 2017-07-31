На Хмельниччині тіло молодика-потопельника знайшли лише водолази. ФОТО

На Хмельниччині тіло молодика-потопельника знайшли лише водолази. ФОТО

18:30 31.07.2017
  • На Хмельниччині тіло молодика-потопельника знайшли лише водолази. ФОТО
  • На Хмельниччині тіло молодика-потопельника знайшли лише водолази. ФОТО

Напередодні, о 18:45, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у р. Дністер в районі с. Грушка Кам’янець – Подільського району втопився  19-річний громадянин.

По прибуттю на місце події з’ясувалося, що надзвичайна подія сталася на очах у компанії відпочивальників.

До робіт було залучено 6 чоловік особового складу групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Водолазами було обстежено понад 1 200 кв.м водойми. Загиблого відшукали за 50 м від берега.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

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