На Хмельниччині тіло молодика-потопельника знайшли лише водолази. ФОТО

Напередодні, о 18:45, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у р. Дністер в районі с. Грушка Кам’янець – Подільського району втопився 19-річний громадянин.

По прибуттю на місце події з’ясувалося, що надзвичайна подія сталася на очах у компанії відпочивальників.

До робіт було залучено 6 чоловік особового складу групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Водолазами було обстежено понад 1 200 кв.м водойми. Загиблого відшукали за 50 м від берега.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області