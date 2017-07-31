У Дніпрі водій поранив з травмату неадекватного наркомана. ФОТО

У Дніпрі водій поранив з травмату неадекватного наркомана. ФОТО

12:00 31.07.2017
  • У Дніпрі водій поранив з травмату неадекватного наркомана. ФОТО
  • У Дніпрі водій поранив з травмату неадекватного наркомана. ФОТО
  • У Дніпрі водій поранив з травмату неадекватного наркомана. ФОТО

У Дніпрі чоловік застосував травматичну зброю до хулігана, який пошкодив йому автомобіль.

Житель м. Одеси на перехресті вул. Шевченка та Січових Стрільців м. Дніпра вискочив зверху на автомобіль «Infiniti», який стояв на світлофорі, пошкодивши капот та лобове скло. Потім чоловік, який за виглядом знаходився у стані наркотичного сп’яніння, накинувся з кулаками на водія. Керманич застосував травматичний пістолет.

В результаті нападника з непроникаючим пораненням ноги госпіталізували до лікарні. Водія доставили до Шевченківського відділення поліції та опитали. З’ясувалося, що пістолет зареєстрований.

За словами доставленого, зброю застосував, бо змушений був захищатися від агресивного нападника. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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